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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet AYDIN/DHA
10.04.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Muş'ta 6 metreyi bulan karla mücadele

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Muş'ta 6 metreyi bulan karla mücadele

MUŞ'ta İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer kalınlığı 6 metreye ulaşan karla kaplı 12 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı yolda çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Mart ayında başladıkları yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 12 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler köy grup yolda zorlu bir mücadele veren ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu bölgede, günde en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyor. İş makinelerinin boyunu aşan beton gibi sertleşen karın temizlendiği yol, adeta tüneli andırıyor. İş makinesi operatörü Mehmet Taş, "Karın çok sert olması nedeniyle günde bazen 300 metre, bazen 500 metre, en fazla 1 kilometre ilerleyebiliyoruz" dedi.

3 BİN KİLOMETRELİK YOL AĞI, 8 KEZ ULAŞIMA AÇILDI

Muş'ta bu kış mevsiminin bol yağışlı geçtiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmuz Yentür, 3 bin kilometrelik yol ağının sezonda 8 kez ulaşıma açıldığını söyledi. Üçevler köy grup yolunda ise en büyük engelin sertleşen kar tabakası olduğunu bildirdi. Yentür, "Kar beton etkisi oluşturmaktadır. Şu anda grup yol ağında bulunan İnardı, Cevizlidere köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Cevizlidere köyü yolunda karın özellikle yer yer fırtına ve tipi nedeniyle 6-7 metreye kadar çıkmış olduğunu gördük. Çok ciddi bir emek gerektiriyor. İş makineleri ile önce karı yıkıyor, sonra da küçük makinelerle yolun öteki tarafına gitmeye çalışıyoruz. Zor bir çalışma ama vatandaşa hizmet etme görev ve sorumluluğumuz olması nedeniyle bunu etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek bizim görevimizdir" diye konuştu.

Muşta 6 metreyi bulan karla mücadele

Muşta 6 metreyi bulan karla mücadele

Muşta 6 metreyi bulan karla mücadele


 

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