"Müslim’in ensesindeyiz"

TERÖR örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim dün saat 13.00’te kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi. Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.

AB TOPRAĞINDA KALACAK

Müslim, yapılan duruşma sonucunda serbest bırakıldı. İngiliz haber ajansı Reuters’ın haberine göre, Mahkeme Sözcüsü Marketa Puci, “Mahkeme, Müslim’in serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Müslim’in Avrupa Birliği (AB) topraklarında kalacağı ve mahkeme duruşmalarına katılacağına dair sözünü kabul etti” dedi. Reuters, mahkeme kararının Türkiye’nin iade talebinin halen yürürlükte olabileceği anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı. Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye’ye iade edilmesini istiyordu.

ONA RAHAT HAYAT YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat ettiği Cezayir’de soruları yanıtladı. “Çekya mahkemelerinin Salih Müslüm’ü (Müslim) bırakması esasen Avrupa ülkelerinin birçoğunun terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliğinin bir göstergesidir” diyen Çavuşoğlu, Müslim gözaltına alındıktan sonra her türlü temasta bulunduklarını ifade etti. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak nota verdiklerini belirtterek şöyle devam etti: “Mahkemenin kararı her şeyin bittiği anlamına gelmez. İşin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Ortada

Kırmızı Bülten var, mahkeme kararları da var. Salih Müslüm’ün de her zaman ensesindeyiz. Bundan sonra ona rahat hayat yok. Hukuk çerçevesinde gerekeni yapacağız.”

ÇEKYA’DAN AÇIKLAMA

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Ankara’dan gelen eleştirileri reddetti. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Türkiye Salih Müslim’in iadesini talep ederse, Çek yetkililer hukuka uygun olarak talebi değerlendirecektir” ifadesi yer aldı. Bakanlık ayrıca, “Çekya’nın bu mahkeme kararıyla uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmediğini” savundu.

İLİŞKİLERİ ETKİLER

HÜKÜMET Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim’in serbest bırakılmasına şu tepkiyi gösterdi: “Uluslararası hukuka aykırı bir karardır. Suçluların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi’ne de aykırı bir karardır. Terörle mücadele konusunda uluslararası toplumun ortaya koyduğu ortak iradeye de aykırı bir karardır. Çok net şekilde bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır. Türkiye-Çekya arasındaki ilişkileri de olumsuz etkileyecek bir karardır. Türkiye’nin aleyhine uluslararası arenada zaman zaman terörün lehine kararlar çıkıyor. Bu kararlar Türkiye’nin terörle mücadeledeki azmini, kararlılığını asla etkilemeyecektir. Çekya içinde eğer hukuk uygulansaydı, hukuka uyulsaydı bu terörist başı Türkiye’ye iade edilmek üzere geçici olarak tutuklanmasına karar verilirdi. Hukuka uymama konusunda bir örnek teşkil edebilir.” (ANKARA)

SAVCI TUTUKLAMA İSTEMİŞ

TÜRKİYE’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, karara ilişkin şunları söyledi: “Savcı tutuklama istemiş ancak mahkeme reddetmiş. Büyük üzüntü duyduk. Karar, Çekya ile dostluğumuza uygun değil. Hem ilişkilerimize hem de terörle uluslararası boyutta mücadele etme kararlılığına gölge düşürdü. Çekya’nın resmi haber ajansında sürecin devam edeceğine dair bilgi var. Şartlı salıverildiğine dair de bir bilgi yok.” (Uğur ERGAN / ANKARA)

FİNLANDİYA’DA OTURMA İZNİ VAR

İNGİLİZ haber ajansı Reuters’a göre, Türkiye’den gelen tutuklama ve iade talebinin farkında olduğunu söyleyen Salih Müslim, bunu ciddiye almadığını belirtti, hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu savundu. Salih Müslim, Çekya’dan nereye gideceğine karar vermediğini de ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) üyesi Finlandiya’da ikâmet izni bulunduğunu kaydetti.