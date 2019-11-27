MÜSİAD nedir? İşte, MÜSİAD'ın açılımı
MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 'Dijital Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi başladı. Açıklamalar ardından MÜSİAD'ın tarihi ve görevleri bir kez daha gündeme geldi. Peki, MÜSİAD nedir? MÜSİAD'ın açılımı ne?
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 5 Mayıs 1990'da bir grup Türk iş adamı tarafından kurulmuş sivil toplum örgütü. Derneğin amacı, Türkiye'yi mahalli ve evrensel değerleri koruyan, bölgesinde etkin, dünyada saygın, müreffeh bir ülke haline getirmek; Türkiye'nin ve dünyanın sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağlamaktır.
MÜSİAD'ın 2009 yılı itibarıyla üye sayısı 2000'i, şube sayısı 26'yı aşmıştır. Dernek ISO 9001:2000 Kalite Belgesi sahibidir.
MÜSİAD’ın misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.
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