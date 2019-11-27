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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

MÜSİAD nedir? İşte, MÜSİAD'ın açılımı

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MÜSİAD nedir? İşte, MÜSİAD'ın açılımı

MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 'Dijital Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi başladı. Açıklamalar ardından MÜSİAD'ın tarihi ve görevleri bir kez daha gündeme geldi. Peki, MÜSİAD nedir? MÜSİAD'ın açılımı ne?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 5 Mayıs 1990'da bir grup Türk iş adamı tarafından kurulmuş sivil toplum örgütü. Derneğin amacı, Türkiye'yi mahalli ve evrensel değerleri koruyan, bölgesinde etkin, dünyada saygın, müreffeh bir ülke haline getirmek; Türkiye'nin ve dünyanın sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağlamaktır.

MÜSİAD'ın 2009 yılı itibarıyla üye sayısı 2000'i, şube sayısı 26'yı aşmıştır. Dernek ISO 9001:2000 Kalite Belgesi sahibidir.

MÜSİAD’ın misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

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