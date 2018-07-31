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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
31.07.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

5 müridini istismar etmişti... İddianamedeki iğrenç detaylar

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5 müridini istismar etmişti... İddianamedeki iğrenç detaylar

KONYA’da bir cemaatin il sorumlusu olduğunu ileri süren S.I.’nın (65), olay tarihinde 17 ile 22 yaş arasında olan 5 erkek müridine ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. 70 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen S.I.’nın,"Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir" diyerek müritlerine istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Cinsel istismar iddiası, tarikattaki sohbetlere katılan bir kişinin, 2018 yılı başlarında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayetiyle ortaya çıktı.

Şikayette, kendisini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtan S.I.’nın, yaşları 18 yaşından küçük ve büyük kişilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yaşları şu an 22 ila 29 arasında değişen 5 erkek mağdurun ifadesine başvuruldu. İfadelerde; cinsel istismarların çoğunluğunun 2011 yılından sonra olmak üzere, 2008 ve 2017 yılları arasında gerçekleştiği belirlendi. Mağdurların da o dönemlerde 17 ila 22 yaşları arasında olduğu tespit edildi.

Mağdurların ifadelerinde ayrıca, S.I.’nın kendilerine dini sohbetler sırasında zikir çektirdiği, yalnız kaldıkları ya da dergah olarak kullandıkları yeri temizledikleri sırada da "Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir’ dediği belirlendi.  S.I.’nın mağdurları bu sözlerle kandırıp ilk önce dudaklarından öperek cinsel istismara başladığı ileri sürüldü.

MANEVİ RÜTBE ALACAKLARINI SÖYLEMİŞ

S.I.’nın ayrıca, mağdurlara, "Bu bir rahman durumudur. Bu durumu bilmeyen kişilere anlatmaman gerekir, bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin" diyerek cinsel istismarın boyutunu artırdığı iddia edildi. S.I.’nın evinin altında dergah olarak kullandığı bölümde ve kendine ait iş yerinde mağdurlara cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

'MANEVİ GÜCÜNDEN ETKİLENİP KARŞI KOYAMADIK'

Mağdurlar ifadelerinde, dini bilgilerinin zayıf olduğunu, S.I.’nın manevi gücünden etkilenerek karşı koyamadıklarını söyledi. Mağdurlardan bazıları ise S.I.’nın kendilerini birbirleriyle de cinsel ilişkiye girmeye zorladığını ileri sürdü.

Ayrıca yapılan aramada, S.I.’nın bilgisayarında hayvana yönelik cinsel davranışlara ilişkin görüntüler bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.I. hakkında, 5 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ’çocuğun cinsel istismarı’ ve ’cinsel saldırı’ suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın da, cinsel istismarın bazı mağdurlara defalarca yapıldığı için zincirleme suç kapsamında artırılması talip edildi. İddianame 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasında S.I. suçlamaları kabul etmeyip, bağlı olduğu tarikatın Konya sorumlusu olduğunu, evinin alt katını dergah olarak kullandığını ve burada dini sohbetler yapıp zikir çektiklerini belirtti. Bilgisayarında çıkan görüntülerin kendisine ait olmadığını belirten S.I., görüntülerin oğluna ait olduğunu ileri sürdü.

Duruşmaya katılan bir mağdur da şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Duruşma, tanıklar dinlendikten sonra ertelendi.

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