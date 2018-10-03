'Münbiç'te oyalama taktiği yürütülüyor'
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu mesajları verdi:
29 EKİM’DE AÇILACAK
“Üçüncü Havalimanı ile ilgili çalışmaların yüzde 97 oranında tamamlandığını ifade edebiliriz. Planlandığı ve kamuoyuna duyurulduğu şekilde 29 Ekim günü Üçüncü Havalimanı’nda uçuşlar başlamış olacak.
(İdlib) İdlib mutabakatının detayları Rus mevkidaşlarıyla ilgili birimlerimiz tarafından müzakere ediliyor. Şu ana kadar pürüzsüz şekilde olgunluk noktasına gelindi. Bundan sonra bozulmasına yol açacak bir hareketliliğe biz müsaade etmeyiz.
OYALAMA TAKTİĞİ
(Menbiç) Münbiç yol haritası hazırlandığı zaman 90 günlük takvim ilan edilmişti. Maalesef bir takım oyalama taktiklerinin devreye girdiğini üzülerek görüyoruz. Amerikalı mevkidaşlarımıza artık bu oyalama taktiklerinin bir kenara bırakılmasını ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesini söylüyoruz. Bu tarihler hep öteleniyor biz bunun artık durmasını istiyoruz. Bu oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Her düzeyde Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi gerek.
BAĞLAYICILIĞI YOK
(McKinsey şirketi) Bu danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur, bir kanuni hükmü yoktur. Adı üstünde danışmanlık. Çalışmalarına bakılır, ekonomi birimlerimiz bunları uygun görürse alır, değerlendirir uygular ya da uygulamaz.”
MECLİS ÇIKARTABİLİR
(Emeklilikte yaşa takılanlar) Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Meclis’te yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi.”
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