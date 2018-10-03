'Münbiç'te oyalama taktiği yürütülüyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Münbiç'te oyalama taktiği yürütülüyor'
GeriGündem 'Münbiç'te oyalama taktiği yürütülüyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.10.2018 - 23:05, Son Güncelleme:

'Münbiç'te oyalama taktiği yürütülüyor'

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
'Münbiç'te oyalama taktiği yürütülüyor'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu mesajları verdi:

29 EKİM’DE AÇILACAK
“Üçüncü Havalimanı ile ilgili çalışmaların yüzde 97 oranında tamamlandığını ifade edebiliriz. Planlandığı ve kamuoyuna duyurulduğu şekilde 29 Ekim günü Üçüncü Havalimanı’nda uçuşlar başlamış olacak.

(İdlib) İdlib mutabakatının detayları Rus mevkidaşlarıyla ilgili birimlerimiz tarafından müzakere ediliyor. Şu ana kadar pürüzsüz şekilde olgunluk noktasına gelindi. Bundan sonra bozulmasına yol açacak bir hareketliliğe biz müsaade etmeyiz.

OYALAMA TAKTİĞİ
(Menbiç) Münbiç yol haritası hazırlandığı zaman 90 günlük takvim ilan edilmişti. Maalesef bir takım oyalama taktiklerinin devreye girdiğini üzülerek görüyoruz. Amerikalı mevkidaşlarımıza artık bu oyalama taktiklerinin bir kenara bırakılmasını ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesini söylüyoruz. Bu tarihler hep öteleniyor biz bunun artık durmasını istiyoruz. Bu oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Her düzeyde Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi gerek.

BAĞLAYICILIĞI YOK
(McKinsey şirketi) Bu danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur, bir kanuni hükmü yoktur. Adı üstünde danışmanlık. Çalışmalarına bakılır, ekonomi birimlerimiz bunları uygun görürse alır, değerlendirir uygular ya da uygulamaz.”

MECLİS ÇIKARTABİLİR
(Emeklilikte yaşa takılanlar) Bu konu kabinenin gündeminde yok. Tabii ki Meclis ayağı ayrı bir konu. Yeni hükümet sisteminde Meclis kendi kanunlarını çıkartabilir. Bunun değerlendirmesi Meclis’te yapılır ama hükümet nazarından baktığınız zaman konu bugün de geçtiğimiz toplantılarda da gündeme gelmedi.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan'dan akademi dünyasına: İlk 500 için biraz daha gayret

Suudi gazeteci konsoloslukta sır oldu

ABD'ye: Bu anlayış dünyaya barış getirebilir mi?

Hollanda ile yeni dönem