Müjdat Gezen adli kontrol talebinin kaldırılmasını istedi
Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, hakkındaki adli kontrol kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle, sanatçı Metin Akpınar’la birlikte hakkında soruşturma başlatılan ve soruşturma kapsamında sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan sanatçı Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen, adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı kararına itiraz ederek kaldırılmasını istedi.
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