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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Muhteşem Yüzyıl’ın marka davasından vazgeçti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Muhteşem Yüzyıl’ın marka davasından vazgeçti

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yapım şirketi TİMS Yapım, marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla “Muhteşem Sultan” adlı bilgisayar oyununu geliştiren Çinli firmaya açtığı davadan vazgeçti. TİMS Yapım ayrıca, “Muhteşem Sultan” ve “Game Of Sultans” oyunlarının Apple Store ve Google Play’den kaldırılması kararı yönündeki taleplerinden de vazgeçti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada TİMS Yapım Medya Film Prodüksiyon şirketinin yapımcısı olduğu “Muhteşem Yüzyıl” adlı diziden örnek alınarak Çin Halk Cumhuriyetine şirketi olan Ixıamen Mechanist Internet Technologies tarafından “Muhteşem Sultan” adıyla bir bilgisayar oyunu geliştirildiği öne sürüldü. Cep telefonunda 5 milyon kişi tarafından indirilen oyun yüzünden Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısının hakları ihlal edildiği kaydedildi.

Çin şirketi ile temas kurularak hukuka aykırı duruma son verilmesi istenmesini ardından oyunun adınan “Game of Sultans” şeklinde değiştirilerek devam ettiği ifade edildi.

DAVASINDAN VAZGEÇTİ

Taraflar arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Davacı TİMS Yapım şirketi 21 Mart 2019 tarihinde mahkemeye bir dilekçe sunarak davadan feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe verdi.

TİMS Yapım’ın mahkemeye sunduğu feragat dilekçesinde, “Davalı Ixıamen Mechanist Internet Technologies aleyhine açmış olduğumuz davamızdan feragat ediyoruz. Bu taleplerimiz doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini istiyoruz” dedi. Davacı TİMS Yapım ayrıca “Muhteşem Sultan” ve “Game Of Sultans” adlı oyunların platformlardan kaldırılması kararının da iptal olmasını istedi. İstanbul 7. İcra Dairesi de davacı yapım şirketinin feragat etmesi üzerine bu kararın kaldırılmasına karar verdi.

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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