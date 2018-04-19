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    Muhtarlık seçimi ve yerel seçim ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

    Erken seçim açıklaması ardından gözler yerel seçimler ve muhtarlık seçimlerine çevrildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın ‘Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz.’ açıklamasının ardından vatandaşlar muhtarlık seçimleri ne zaman olacak sorusunun cevabını aradı. İşte konu hakkında gelen açıklama ve muhtarlık seçimlerinin yapılacağı tarih

    Başbakan Binali Yıldırım'ın bu akşamki açıklaması içinde yer alan ve muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte gerçekleşeceğini ifade eden sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkü’nde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde ‘muhtarlık seçimlerinin’ de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir" denildi. Açıklamanın devamında, "Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

    Vatandaşlar bu açıklamanın ardından yerel seçimlerin ve muhtarlık seçiminin ne zaman yapılacağı konusunda internette tarih araması yapmaya başladı. Şuan için belirlenen tarihte muhtarlık ve yerel seçimlerin yapılması bekleniyor. Yerel seçimlerin ve muhtarlık seçimlerinin Mart 2019'da yapılması planlanıyor.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , muhtarlık seçimi , gündem
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