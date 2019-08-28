Muharrem orucu ne zaman tutulacak? Muharrem ayı ne zaman?
Milyonlarca Müslümanın ibadetini idrak edeceği Muharrem ayının başlamasına kısa süre kaldı. Muharrem ayı yaklaşırken, Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem orucu ne zaman tutulacak? Muharrem ayı ne zaman? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
Muharrem ayında muharrem orucu ibadetini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, Muharrem ayı orucu ne zaman ve ayın kaçında tutulacak sorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem ayı başlangıç tarihini daha önce duyurmuştu. İşte, Muharrem ayı tarihi hakkında bilgiler.
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)
Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2019 yılında 8 Eylül Pazar günü ve 10 Eylül Salı günü niyetli olmak uygun görülmektedir.
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