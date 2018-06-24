Muharrem İnce'den YSK önünde açıklama

İnce, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile saat 16.55'te Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne geldi.

Tüm yurtta oy kullanma işleminin bitmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, an itibarıyla sandıkların açıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum. Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum, sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Islak imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra lütfen bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum, seçim kurullarının önüne gidiniz.

Ben buradayım, YSK'ye çok yakın bir mesafedeyim. Hakkınızı korumak için buradayız, milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz, sadece görevinizi doğru yapın, doğru düzgün yapın. Yasalara, kanunlara, Anayasa'ya uyarak yapın. Kimsenin kuklası olmayın. Kimseden tedirgin olmayın. Kimseden korkmayın. Adil bir yarış istiyoruz. Doğru düzgün bir yarış istiyoruz ve çıkacak sonuçta sakın taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Aklıselim bir biçimde, vakur biçimde, anlayışlı biçimde, herkesle sıcak bir sohbet içinde sonucu kabullenmelerini, bu konuda herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini istiyorum. Hiç korkmayın değerli yurttaşlarım, sakın ha. Korkuları üzerinizden atın, tedirgin olmayın."

İnce, YSK'ye en yakın mesafede sonuçları izliyor olacağını belirterek, daha önce "Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar." dediğini hatırlattı. İnce, "Cümlemin arkasındayım. Benden haber beklesinler. Onlar da sandık başlarında olsunlar. Sakın, tekrar ediyorum, moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar bunu, geçmişte yaptıkları gibi." diye konuştu.

Sandık görevlilerinden, ıslak imzalı tutanağı almadan sandık başlarından ayrılmamalarını, sonra da seçim kurullarının önüne gitmeleri isteğini yineleyen İnce, "YSK'ye en yakın mesafedeyim. Umarım yeniden YSK'nin önüne gelmek zorunda kalmam." dedi.

İnce, Suruç'ta yaşananlara yönelik soru üzerine de "Takip ediyoruz, hepsini takip ediyoruz. Avukatlarımız orada, milletvekili arkadaşlarımız da var. Yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce daha sonra YSK'nin önünden ayrıldı.