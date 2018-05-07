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    Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile görüşecek

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile saat 17.30'da görüşecek.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarına yapacağı ziyarete Saadet Partisinden (SP) başlıyor. İnce, bugün saat 17.30'da SP Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. 

    İnce, Cumhuriyet Gazetesine Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıklamıştı.

    İnce, şöyle demişti:

    “Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiç kimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum. Ben bütün adayların da bir centilmenlik içinde, özgür tartışma ortamında, adil ve eşit koşullarda bir yarış yürütmeleri gerektiğini savunuyorum. Türkiye’nin sorunlarının tartışıldığı özgür bir yarışı sağlamak da bizim görevimiz.”

     

    Etiketler: saadet partisi , gündem
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