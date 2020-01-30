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MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 30.01.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

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Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde sahte içki depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.

Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.

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