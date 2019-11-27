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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-AA
27.11.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Muğla'da imara aykırı yapıları "yürütmeyi durdurma" kararı kurtardı

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Muğla'da imara aykırı yapıları "yürütmeyi durdurma" kararı kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak oldukları belirlenen yapıları yıkmak için gelen ekipler, mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararı nedeniyle yıkım yapamadan ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen iki yapının bulunduğu Bozburun Mahallesi'ne geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Mahalle sakinleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerine uzun süre tepki gösterdi.

Ekiplerle tartışan mahalleliler, yıkım yapılacak evlere girerek kendilerini siper etti. Bazı mahalle sakinleri de araçlarını iş makinelerinin önüne çekerek kapılarını kilitledi.  Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları için ekipler yıkım işlemine başlamadan mahalleden ayrıldı.

Muğlada imara aykırı yapıları yürütmeyi durdurma kararı kurtardı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Bozburun'un yanı sıra Söğüt ve Selimiye mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.

MUĞLA'DA 2 BİN 800 KAÇAK YAPI VAR

Muğla genelinde 2 bin 800, Marmaris'te ise 550 kaçak yapı belirlendiğini kaydeden yetkililer, yapılan son denetimlerde 3 bin kadar daha kaçak yapının tespit edilerek yıkım için gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.

Söğüt Mahallesi'nde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıların yıkımı için gelmiş ancak yapı sahiplerinin yürütmeyi durdurma kararı aldırmasından, yıkım işlemi gerçekleşmemişti.

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