Muğla'da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü bulundu.
Karaçulha Mahallesi Yusuf Çaylı Caddesi 11. Sokak'ta, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kimliğinin Emirhan Çepel (15) olduğu öğrenilen çocuğun, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çepel'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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