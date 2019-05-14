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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Oğlum insan dayısının karısına bunu yapar mı?

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Evininin önünde oynadığı esnada kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz'ın sözlerine sinirlenen Müge Anlı, "İnsan dayısının hanımına yan gözle bakar mı?" diyerek çıkıştı.

Müge Anlı, canlı yayında Samsun Vezirköprü'de evininin önünde oynadığı esnada kaybolan ve halen bir iz bulanamayan 1,5 yaşındaki Ecrin'in üvey babası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İNSAN DAYISININ HANIMINA YAN GÖZLE BAKAR MI?"

Ölen dayısının eşiyle evlenen 1,5 yaşındaki Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz'ın sözleri üzerine Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı "İnsan dayısının hanımına yan gözler bakar mı?" ifadelerini kullandı.

ECRİN OLAYI

Vezirköprü merkeze yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık mahallesinde geçen hafta salı günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'i arama çalışmalarına 7. günde ara verildi. Jandarma timleri, AFAD, UMKE ve gönüllü vatandaşlar, canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleriyle bölgenin tamamını taradı. Bir ize ulaşılamamış olmasından dolayı çalışmalara ara verildi. Yeniden planlama yapılması üzerine, çalışmalara devam edildi. 25 kişilik AFAD ekipleri, 2 kadavra ve canlı arama köpeğiyle evin çevresinde arama yaptı.

İHANETİ KALDIRAMADIĞI İÇİN Mİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ?

Kızlarının bulunmasını isteyen aile bireylerinin Müge Anlı programında, çelişkili ifadeler vermesi dikkat çekti. Ecrin bebeğin annesi, ilk eşinin Ecrin 4 aylıkken, kalp krizinden hayatını kaybettiğini, daha sonra eşinin yeğeni Deniz Kurnaz'la evlendiğini söyledi. Ancak Deniz Kurnaz'ın kardeşi Özkan Kurnaz, rahmetli Cengiz Kurnaz'ın yeğeniyle karısının arasındaki ilişkiyi öğrendiğini, Ecrin'in kendisinden olmadığını düşünerek beşiğini tekmelediğini iddia etti. Hatta bu ihaneti kaldıramadığı için kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

STÜDYODAKİLERİ ŞOKE EDEN CEVAP

İddiaları reddeden Sevcan Korkmaz, ise Ecrin doğduktan sonra Deniz Kurnaz'la birlikte olduğunu söyledi. Tüm bu açıklamalar, Ecrin'in babasının kim olduğu konusunda kafaları karıştırdı. Anne Sevcan Kurnaz, "Ecrin'in babası olduğunu zanneden başka biri var mıydı" şeklindeki soruya "Bilmiyorum" cevabı verdi. Bu yanıt stüdyodakileri ve izleyenleri şoke etti.

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