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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Müftüyü de tehdit etmiş:Baltayı taşa vurma

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Müftüyü de tehdit etmiş:Baltayı taşa vurma

KOCAELİ’de kendisini ‘evliya’ olarak tanıtarak ‘mürit’ toplayan, sonra da müritlerinden ‘para’ isteyen ‘Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Özdil’in bir müftü ile yaptığı tartışmanın kayıtları ortaya çıktı.

Çocuklarını şebekeden kurtarmak isteyen ailelerden biri, ‘dini bilgi’ altında anlatılanlardan rahatsız olarak durumu müftüye bildiriyor. Bunun üzerine müftü de Rafet Efendi’yle görüşerek anlattıklarını sorguluyor ve ona bazı uyarılar da bulunuyor.

‘CAMİ HOCASI DEĞİLİM’

Müftünün ‘Hacca gittiniz mi?’ şeklindeki sorusuna “Ben Miraç’a çıktım, ne haccı” diye cevap veren ve Yunus Emre’nin yolundan gittiğini söyleyen Rafet Efendi’ye müftü “Yunus Emre olsa sana bir ton dayak atar, açık söylüyorum haberin olsun, kabri açılsa bir ton dayak atar sana” diye cevap veriyor. Müftü “İslam’ın şartı kaç?” diye sorunca da “Bilmiyorum, ben cami hocası değilim, öyle soranları hocalara gönderiyorum” diye karşılık veriyor.

O diyalogdan bazı bölümler şöyle:

Müftü: Sizin bilginiz nedir? Arapça biliyor musunuz?
Rafet: Hayır, ben hiçbir şey bilmiyorum.
Müftü: Arapça bilmeden bu ilimlere vakıf olunur mu?
Rafet: İlk defa mı böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz?
Müftü: Senin cehaletine hayret ediyorum.

‘BAK MÜFTÜCÜM’

Rafet: Bak güzel müftücüm, bak güzel kardeşim. 16 yaşımdan beri ayetleri hayatıma koymuşum, hocalarım vasıtasıyla.
Müftü: Hocan kim?
Rafet: Hızır Aleyhisselam.
Müftü: Ya bırakın bu işleri Allah aşkına!
Rafet: Biz o gördüğün insanlardan değiliz, bak baltayı taşa çarpıyorsun, fazla ileri gidersen bizim intikamımızı sadece hazreti Allah alır, ben mazlumum!
Müftü: Yanlış yapıyorsun, hem kendini heba ediyorsun, hem başkasını!
Rafet: Yanlış yapmıyorum, perişan hayatları vardı, biz hayatlarına sevgi aşıladık.

Sahte peygamberin evinde çok miktarda para ele geçirildi
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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