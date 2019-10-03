Müezzinin minare nöbeti
Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde minaresinin üst bölümü yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi mühürlendi.
Caminin girişine, “Deprem dolayısıyla camiye girmek yasaktır. Cami hasarlıdır” yazıları konuldu. Bu mühre rağmen caminin müezzini Hüseyin Öksüz nöbet tutuyor. Öksüz, belediyenin koyduğu bariyerlere aldırış etmeyip cami avlusuna girenleri uyarmak için sürekli devriye geziyor. Öksüz çabasını, “Cami kapalı, minarenin altından geçmeyin dediğimiz halde sözümüzü dinletemiyoruz. ‘Bir şey olmaz’ diyenlerle uğraşmak yoruyor” diye anlattı. Caminin ikinci minarenin altına denk gelen parkta da vatandaşlar oturmaya devam ediyor. Müezzin Hüseyin Öksüz, ve imam Sinan Yücel, geçici görevle yakındaki başka camilere gönderildi.
Camiyle ilgili son kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecek. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 1980 yılında yapılan caminin yenilenmesinin daha önce gündeme geldiğini hatırlatarak “Cami minaresinin önceden çatlak olduğu bilgileri var. Diğer minaresinin de güvenli olmadığı görüşü yaygın” dedi.
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