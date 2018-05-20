MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 MSÜ tercihleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın PERTEM sistemi üzerinden yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların ne zaman belli olacağı, adaylar tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. İşte, 2018 MSÜ öğrenci kabul süreci hakkında merak edilen tüm detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde icra edilen ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında tamamladı.

Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecek. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek. Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

MSÜ SEÇİM AŞAMALARI NASIL YAPILACAK?

İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

Adayların, Gün ve aya bakılmaksızın Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmi bir) yaşında (1997 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, Harp Okulu öğrencisi olmak için “nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak” şartının sağlanması gerekmektedir.

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve

eşofmanlı yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları, 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin EK-A bölümünde gösterilmiştir.

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak amacıyla Sağlık Bakanlığınca belirlenecek engelli sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Yetkili sağlık kuruluşu aday öğrencilerin değerlendirilmesinde 11.11.2016 Resmi Gazete yayım tarihli ve 29885 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan sağlık kriterlerine göre nihai kararı verecektir.