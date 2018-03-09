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    MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı | MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın giriş yerleri belli oldu. 2018 MSÜ sınavına girecek olan adaylar, sınav olacakları merkezleri öğrenmek ve sınav giriş belgelerini sorgulamak için internette araştırma yapıyor. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? 2018 MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) alınacak askeri öğrencileri belirlemek için 18 Mart 2018'de yapılacak sınav için, sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. İşte MSÜ aday öğrenci sınavı ve sınav giriş belgesi hakkında tüm merak edilenler...

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    18 Mart saat 10.15'te yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2018-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

    Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

    SINAV GİRİŞ BELGENİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    SAAT 10'DAN SONRA SINAVA KİMSE ALINMAYACAK

    Ayrıca adaylar saat 10:15'te başlayacak olan 2018-MSÜ sınavına, 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

    MSÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

    Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test sunulacak ve adayların bu soruları cevaplaması beklenecek. Sınav saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek.

    Adaylar için, Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru,  Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

    Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

    MSÜ-SAYISAL (SA)

    MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA)

    MSÜ-SÖZEL (SÖ)

    MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

    Etiketler: milli savunma üniversitesi sınav , msü sınav giriş yerleri , SeoHaber , gündem
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