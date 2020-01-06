MSÜ sınav başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2020 MSÜ başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin düzenleyeceği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular yarın itibariyle başlayacak. ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yeni eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019-MSÜ başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.



ÖSYM takvimine göre 2020-MSÜ başvuru süreci bir aydan fazla süre devam edecek. 7 Ocak’ta başlayan başvuru süreci 10 Şubat’a kadar devam edecek.



MSÜ 2020 SINAV KILAVUZU YAYIMLANDI MI?



MSÜ sınav kılavuzunu başvuru tarihi olan 7 Ocak’ta yani yarın yayımlanması bekleniyor.



MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



2020 MSÜ sınavı 29 Mart’ta gerçekleşecek Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak.