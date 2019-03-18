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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
18.03.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

MSB'den Çanakkale Zaferi videosu

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Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolasıyla video hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı görüntüleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğraflarının yer aldığı video sosyal medyada paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan videoda Çanakkale Savaşı'nda çekilen görüntüler, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğraflarının yanı sıra Türk askerinin katıldığı farklı zamanlardaki operasyonlardan görüntülere yer verildi.

Videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan şanlı Türk ordusunun askeri. Ben, Mehmetoğlu Mehmet. Çanakkale'de, daha 15'inde bir kınalı kuzu. Dumlupınar'da 26'sında bir cengaver. Kore'de, Kıbrıs'ta, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de nice destanlar yazan. Ben, gökten ölüm yağarken gücümü damarlarındaki asil kandan alarak namerdin karşısında dimdik duran. Ben, zulme baş eğmeyen yiğit. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diye cenk meydanına koşanım. Ben, bayrağına aşık. Ben, Allah'a kurban olanım. Buralarda aramayın beni. Ne azapta, ne nardayım. Ölümsüz şerbetini içtim ben. Bundan gayrı, bakmaya doyamadığınız mavi göklerin binbir tonundayım.

Seher vakti, esen meltemin kırlara bıraktığı o eşsiz çiy tanesinin sırrındayım. Gözlerinizi kapatıp dinleyin. Usulca fısıldayan yağmur damlalarının sesindeyim. Ben, Mehmetoğlu Mehmet, vatanımın semalarında onurla dalgalanan bayrağımın ayı, yıldızıyım. Bu toprağı vatan yapan binlerce şehitten sadece biriyim."

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