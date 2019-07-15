MSB subay ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Üç komutanlık alım yapıyor!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bünyesinde gerçekleştirilecek olan subay ve astsubay alımı başvurusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden tamamlanacak. Adaylar, başvuru şartları hakkında detayları, yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Peki, subay ve astsubay alımı başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Muvazzaf subay alımlarında; yurt içinde en az dört yıl süreli Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Orkestra Şefliği veya Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat/sanat dallarının Başvuru Kılavuzu TABLO-1 'de gösterilen lisans kaynak okul programlarından mezun olan ve seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) başvurabilecektir.

Yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan erkek adaylardan, mezun oldukları programın Başvuru Kılavuzu TABLO-1 'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olan başvurabilecektir.

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BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Muvazzaf astsubay alımlarında;

(a) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı/Bölümlerinin Başvuru Kılavuzu TABLO-2 'de gösterilen ön lisans veya lisans kaynak okul programlarından mezun olan ve seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) başvurabilecektir. Yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir.

(b) Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin, Başvuru Kılavuzu TABLO-2 'de gösterilen lisans veya ön lisans kaynak okul programlarından mezun olan veya seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) başvurabilecektir. Yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir.

Muvazzaf astsubaylarda, Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan erkek adaylardan, mezun oldukları programın Başvuru Kılavuzu TABLO-2 'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olan erkek adaylar başvurabilecektir.

Subay adayları sadece Dz.K.K.lığını tercih edebilecek. Astsubay adayları en az bir Kuvvet Komutanlığını (üç Kuvvet Komutanlığını da tercih edebilir) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) (Adayın kontenjana girmesi durumunda kendi istediği Kuvvet Komutanlığı tercih etme hakkı olacaktır.) olacaktır.

Tercih yapılırken, subay adaylarının başvuru kılavuzunun TABLO-1 'inde, astsubay adaylarının başvuru kılavuzunun TABLO-2 'sinde gösterilen kaynak okul bölümlerine uygun tercih yapmaları gerekmektedir. TABLO-1 ve TABLO-2 'de gösterilen kaynak okul bilgisine uygun tercih yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına kabul edilmeyecektir.

- Bando Sınıfı Subay Adayları başvuru kılavuzu TABLO-1 'de belirtilen kaynak okul bölümlerine uygun 1 tercih yapabilecektir.

- Bando Sınıfı Astsubay Adayları başvuru kılavuzu TABLO-2 'de belirtilen kaynak okul bölümlerine uygun en fazla 2 tercih yapabilecektir.

Başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmayacak, öncelikle MSB 'lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavında (Baraj Notu: 50) başarılı olan adaylar diğer aşamalara katılabilecektir. Ayrıca diğer aşamalara ilave olarak, adaylar Mülakat Sınavında (Baraj Notu: 70) başarılı oldukları takdirde Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (Baraj Notu: 60)katılacaklardır.

Adaylar Genel Kültür, Evrak Kontrol ve Fiziki Değerlendirme aşamalarında başarılı oldukları takdirde MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında Fiziki yeterlilik testi (FYT) testlerine tabi tutulacaktır. Fiziki yeterlilik testi (FYT); 1500 m. koşu, şınav ve mekik branşlarında yapılacaktır. Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır.

Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

Ön başvurusu kabul edilecek adayların seçim aşamalarının (sağlık raporu işlemleri hariç) 16-20 Eylül 2019 tarihleri (TASLAK) arasında Ankara 'da yapılması planlanmaktadır.