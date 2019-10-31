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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 19:10, Son Güncelleme:

MSB: Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir.

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MSB: Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye’dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir." ifadeleri kullandı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Barış Pınarı Harekâtı’nın amacı; ülkemize, milletimize yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgemizi istikrarsızlığa sürükleyen DEAŞ- PKK/KCK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek suretiyle, terör yuvası haline gelen bölgeyi DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarmak, terör koridoru kurulmasına müsaade etmemek ve Suriye’li kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve gönüllü geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturarak, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde barış koridoru tesis etmektir.

Bu kapsamda, sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir. Türkiye’nin hiçbir etnik grupla, din ve mezheple sorunu yoktur. Önceki harekâtlarımızda olduğu gibi tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye’dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir.

Tel Abyad’daki bir kiliseyi işgal eden teröristler buradan birliklerimize havan atışları yapmasına rağmen, harekâtın sekteye uğraması pahasına kilise kesinlikle hedef alınmamıştır. Tüm etnik ve dini azınlıklarla bunlara ait yapılara zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir.

Hâlihazırda, Güvenli Bölge faaliyetleri, ABD ile 17 Ekim 2019’da, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019’da imzalanan ve kamuoyuna açıklanan müşterek beyanat / mutabakat muhtıralarında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Harekât esnasında, başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzii, silah ve araçları hedef alınmaktadır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir.

 

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