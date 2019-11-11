MSB: Haseke'ye su verilmeye başlandı
The Allouk Water plant is currently being upgraded to increase its working capacity to full. It povides water to Rasulayn, Derbesiye, Haseke and the rural areas. As of current progress, water is being provided to Haseke. pic.twitter.com/KlKTxzWVAj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 Kasım 2019
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan onarım çalışmasının ardından Suriye’de Haseke kentine su verilmeye başlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı" denildi.
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