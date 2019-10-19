Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Teröristlerin kirli yüzü
Milli Savunma Bakanlığı, Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad Hastanesi'ni yaktığı görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin yakarak zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi’nden görüntüler..." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin yakarak zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi’nden görüntüler... pic.twitter.com/cnvkNMkNNz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle