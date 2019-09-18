MSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi
GeriGündem MSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
18.09.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçilerek operasyonun doğuya doğru genişletildiği ve son dört ayda 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 417 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe operasyonlarındaki son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletinin egemenlik, bağımsızlık, huzur ve güvenliği için terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Mücadelenin başta FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Albay Zincir, bölücü terör örgütünün sınır ötesindeki tahkimli mevzilerini ve barınma alanlarını imha etmek, sınır hattında ve sınır ötesinde bulunan karakol ve üs bölgelerine yapılan silahlı saldırı ve tacizlerini engellemek, azami teröristi etkisiz hale getirmek için Hakurk bölgesinde Pençe operasyonunun başlatıldığını hatırlattı.

Komando tugaylarının 27 Mayıs'ta topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarıyla başlattığı operasyonun 12 Temmuz'da genişletilerek Pençe-2 ismiyle planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini dile getiren Zincir, şunları söyledi:

"Bu operasyonlarda bugüne kadar 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 287 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 74 çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 40 bin 438 mühimmat ile 229 mayın, EYP ve EYP yapımında kullanılan 206 tüp ele geçirilmiştir. Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek, hudut güvenliğini ileriden sağlamak maksadıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarıyla başlatılan Pençe-3 operasyonu başarıyla devam etmektedir. Operasyonda bugüne kadar, 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, 28 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 21 çeşitli cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiş, 60 mayın ve EYP tespit edilerek imha edilmiştir."

"Sözde yöneticiler teker teker etkisiz hale getiriliyor"

Pençe-3 Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini vurgulayan Zincir, "Pençe-3 Operasyonu'nda elde edilen kazanımları geliştirmek maksadıyla 13 Eylül 2019'dan itibaren operasyon doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir. Operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik alanın temizlenmesi planlanmıştır." diye konuştu.

Operasyonun planlandığı şekilde sürdüğünü aktaran Albay Zincir, şunları kaydetti:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler olan Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekatları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu, vurulmaya devam etmektedir. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımızla koordineli olarak icra edilen hava harekatları sonucu örgütün sözde yöneticileri teker teker etkisiz hale getirilmektedir. Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bugüne kadar, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 417 teröristin 111'ini Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur. Etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması, hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır."

Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlere rahmet dileyen, gazileri minnetle yad eden Zincir, "Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere, iç ve dış her türlü tehdide karşı şu ana kadar yürüttüğü mücadeleyi bundan sonra da giderek artan bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Komandolar bölgeye indirildi 

Askeri kaynaklar, Pençe-3 Harekatı'nın genişletilmesine ilişkin, "Yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Doğuya doğru genişletilen harekat bölgesinin özelliği teröristlerin yoğun bir şekilde kış döneminde kış tertiplenmesi olarak ifade ettiğimiz tertiplenmeye geçeceği bölge." ifadesini kullandı.

Teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi için söz konusu bölgenin kontrol altına alınmasına devam edildiğini aktaran kaynaklar, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi." değerlendirmesinde bulundu.

Pençe harekatları kapsamında 370 kilometrelik alanda operasyonların sürdüğünü vurgulayan askeri kaynaklar, operasyonlarla hudut emniyetinin ileriden sağlandığını vurguladı.

Kandil bölgesine de bir harekat olup olmayacağına yönelik soruya ise kaynaklar, "İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz." yanıtını verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul Valiliği duyurmuştu! Ve yıkım başladı
Yunanistan’a kaçtı! Bu pozla birlikte bakın neler yazdı…
Ayağındaki elektronik kelepçe sinyal verdi; bu halde bulundu
Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına operasyon