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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

MSB Deniz KK uzman çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır?

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MSB Deniz KK uzman çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine uzman çavuş alımı yapmaya hazırlanıyor. E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı başvurusu, 3 yılını tamamlayan sözleşmeli erler için de geçerli olacak. MSB uzman çavuş alımı başvurusu için Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda hala sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine yapacağı uzman çavuş alımı için 2 Ağustos tarihine kadar başvuruları kabul etmeye devam ediyor. KPSS puanının önem arz edeceği başvuru sürecinde, en az lise mezunu olmak ön koşullar arasında yer alacak. Peki, MSB uzman erbaş alımı başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte, adaylarda aranan şartlar ve detaylı bilgiler

Adaylardan MSB uzman erbaş başvuru sürecinde kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, sınav bilgileri, kurs/bonservis bilgileri, yabancı dil bilgisi düzeyi, askerlik bilgileri, adres bilgileri gibi detaylar talep edilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (11 Temmuz 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2019) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(6) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak (hali hazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasıp edilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak),

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(8) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adaylar eğitim ve mesleklerine göre en çok beş tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana girememeleri ve istekli olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Tercih seçeneğini işaretleyebileceklerdir. (Genel tercihe uygulama sınavları olan sınıflar ile Deniz Piyade, Kurbağa Adam branşları dahil değildir)

(3) Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi  sorumluluğundadır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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