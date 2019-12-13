MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi’nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor." denildi.





Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi’nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/uurgkiPRKR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Aralık 2019