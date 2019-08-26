MSB açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu." açıklamasında bulundu.
Miili Savunma Bakanlığı, 'Pençe-3' harekâtı kapsamında düzenlenen hava harekâtında 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekâtıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu" denildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2019
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