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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.11.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

MSB 523 personel alımı başvurusu için son gün! Başvuru şartları neler?

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MSB 523 personel alımı başvurusu için son gün! Başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesine yapacağı toplam 523 mühendis alımı için son güne girildi. Birçok ilde yapılacak olan MSB personel alımı, yurt genelinde sorgulanmaya devam ediliyor. Mühendis kadrolarına yapılacak olan alımlarla ilgili detayları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bazı bilgileri de adaylarla paylaştı. Peki, MSB 523 personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, merak edilen o detaylar

Milli Savunma Bakanlığı 523 personel alımı başvurusu için son viraja girildi. Personel Temin sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olan MSB personel alımı başvurusu, 21 Ocak 2019 tarihinde ise ilan edilecek. Peki, MSB mühendis alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, merak edilen o detaylar

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre öncelikli olan şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli değişikliğine göre;

“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” maddesi gereğince adayların SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate alınmayacaktır)

(4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla; İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak, (6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

(9) Tablo 2’de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.

(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU HAKKINDA TÜM DETAYLARI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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