MSB 523 mühendis personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bununla beraber, adaylar da sonuçların nasıl öğrenileceğini merak edip internetten sorgulamaya başladı. Peki, MSB 523 mühendis personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MSB personel alımı sonuçları ile ilgili bazı bilgiler.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesini alımı gerçekleştirilecek olan 523 personel alımı için sonuçlar yayımlandı. Sözlü mülakatları 2 Mayıs tarihinde sona eren ve değerlendirilme aşamasına geçilen MSB 523 personel alımı sonuçları, TC ile sorgulanabilecek. İşte, MSB personel alımı sonuçları hakkında bazı bilgiler
Başvurusu kabul edilen adayların, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmişti. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştı.
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