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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama (2 Kasım 2019)

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MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama (2 Kasım 2019)

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 1267. hafta çekilişleri gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinde, para ikramiyesi kazandıran şanslı numaralar MPİ tarafından açıklandı. Peki, Sayısal Loto'nun son çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 2 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

2 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında saat 21:15'te tamamlandı. MPİ'nin internet sitesinden canlı takiple düzenlenen çekilişte, 6 bilen, 5 bilen numaları tahmin eden vatandaşlar ikramiyelerine kavuştu. Peki, büyük ikramiyeyi hangi il kazandı? Bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı.

2 KASIM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto'nun 2 Kasım 2019 tarihli çekilişleri gerçekleşti. 1267'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da çıkan numaralar şunlar oldu;

 6-29-31-32-44-45

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama (2 Kasım 2019)

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR KAZANDIRDI?

Sayısal Loto oyununun 1266. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 932 bin 148 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 6 bin 273'er lira, 4 bilen 5 bin 407 kişi 83'er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kişi ise 12 lira 2'şer kuruş ikramiye kazandı.

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