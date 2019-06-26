MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı | 26 Haziran Sayısal Loto kupon sorgulama ekranı
Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ve haftanın iki günü çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişleri tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişin ardından, 26 Haziran tarihinde Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar kurumun adresinden açıklandı. Peki, Sayısal Loto'nun 1230. haftasında hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları ve kupon sorgulama ekranı.
İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda, MPİ tarafından saat 21:45'te başlayan çekilişle, Sayısal Loto'nun 1230'ncu haftasında talihli numaralar belli oldu. Sonuçların açıklanması sonrası, Sayısal Loto'da hangi numaraların çıktığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte, Sayısal Loto'nun 26 Haziran tarihli çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı numaralar.
26 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?
MPİ tarafından saat 21:45'te yapılan kura ile Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı. 1230. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 26 Haziran 2019 tarihli çekilişinde, şanslı numaralar şunlar oldu;
9,14,22,24,42,48
SAYISAL LOTO KUPON SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1229. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Küçükçekmece ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte toplam 4 milyon 481 bin 176 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN KURALLARI
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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