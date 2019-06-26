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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı | 26 Haziran Sayısal Loto kupon sorgulama ekranı    

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MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı | 26 Haziran Sayısal Loto kupon sorgulama ekranı    

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ve haftanın iki günü çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişleri tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişin ardından, 26 Haziran tarihinde Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar kurumun adresinden açıklandı. Peki, Sayısal Loto'nun 1230. haftasında hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları ve kupon sorgulama ekranı.

İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda, MPİ tarafından saat 21:45'te başlayan çekilişle, Sayısal Loto'nun 1230'ncu haftasında talihli numaralar belli oldu. Sonuçların açıklanması sonrası, Sayısal Loto'da hangi numaraların çıktığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte, Sayısal Loto'nun 26 Haziran tarihli çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı numaralar.

26 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

MPİ tarafından saat 21:45'te yapılan kura ile Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı. 1230. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 26 Haziran 2019 tarihli çekilişinde, şanslı numaralar şunlar oldu;

9,14,22,24,42,48

MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı | 26 Haziran Sayısal Loto kupon sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO KUPON SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1229. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 896 bin 236 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 167 kişi 4 bin 293 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 209 kişi 74 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 624 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.  Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Küçükçekmece ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 4 milyon 481 bin 176 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN KURALLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

 

 

 

 

               

 

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