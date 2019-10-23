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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango Şans Topu sorgulama (23 Ekim)

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MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango Şans Topu sorgulama (23 Ekim)

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyununun 23 Ekim tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce gerçekleşti. 958. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda, düzenlenen kura sonrası ikramiye kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Vatandaşlar, çekilişin ardından Şans Topu sorgulaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Şans Topu'nda şanslı numaralar bu hafta hangileri oldu?

Şans Topu oyununun 958'inci hafta çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Şans Topu'nun son çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 400 bin 498 lira ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyenin geçen hafta sahibini bulmasıyla, bu hafta Şans Topu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye hangi kupona çıktı? İşte, MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı.

23 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

 Şans Topu'nun 23 Ekim tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te düzenlendi. Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

10-14-16-26-29+11

MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı Milli Piyango Şans Topu sorgulama (23 Ekim)

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Şans Topu oyununun 957. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 400 bin 498 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 75 kişi bin 304'er lira, 4 artı 1 bilen

556 kişi 234'er lira, 4 bilen 5 bin 675 kişi 28 lira, 3 artı 1 bilen 10 bin 413 kişi 18 lira, 3 bilen 121 bin 745 kişi 3 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 76 bin 574 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 238 bin 485 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Keçiören, İstanbul'un Küçükçekmece, Kağıthane ve Avcılar, İzmir'in Karabağlar, Kocaeli'nin İzmit, Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinden yatırıldı.

 

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