MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı! Milli Piyango 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama
Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bir haftalık bekleyiş sona erdi. Heyecanla beklenen Şans Topu'nun 955. hafta çekilişleri saat 21:15'te noter huzurunda yapılan kura ile gerçekleşti. Çekiliş sonrası Şans Topu'nda hangi numaraların ikramiye kazandırdığı MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Şans Topu çekilişinde bu hafta çıkan numaralar hangileri oldu? İşte, Milli Piyango 2 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları.
MPİ'nin ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Şans Topu'nun 955'inci hafta çekilişi tamamlandı. Her hafta vatandaşları hayallerine kavuşturan Şans Topu'da geçen hafta 875 bin 851 lira 40 kuruşluk ikramiye 1 kişiye çıkmıştı. Peki, bu hafta Şans Topu hangi ile çıktı? İşte, MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
2 EKİM 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te Şans Topu'nun 2 Ekim tarihli çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun 955. hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
5-15-29-31-33+8
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ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
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