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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

MPİ duyurdu: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Milli Piyango 5 Ekim Sayısal Loto sorgulama

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MPİ duyurdu: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Milli Piyango 5 Ekim Sayısal Loto sorgulama

Haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1259. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 5 Ekim tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Sayısal Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon TL devretmişti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Sayısal Loto'nun 1259'uncu hafta çekiliş sonuçları saat 21:15'te yapılan kuranın ardından belli oldu. 4 seferdir devrini gerçekleştiren Sayısal Loto'ya bu hafta vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Büyük ikramiye tutarının 6 milyon 809 bin TL'ye ulaşmasıyla, Sayısal Loto'da hangi numaraların kazandırdığı vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İşte, 5 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı.

5 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1259. hafta çekilişleri İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda tamamlandı. 5 Ekim 2019 Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

6-19-23-24-27-34

MPİ duyurdu: Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Milli Piyango 5 Ekim Sayısal Loto sorgulama

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

 

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