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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

MPİ duyurdu: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 30 Ekim Milli Piyango Şans Topu sorgulama

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MPİ duyurdu: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 30 Ekim Milli Piyango Şans Topu sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişleri tamamlandı. Geçtiğimiz hafta devreden Şans Topu oyununda, bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Vatandaşların merakla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçlarına MPİ'nin internet sitesi üzerinden erişim sağlanacak. İşte, 30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları.

MPİ'nin  çok ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun 30 Ekim Çarşamba günkü çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. Son çekilişinde 917 bin TL devreden Şans Topu'nda bu hafta hangi numaraların kazandırdığı merak konusu oldu. Peki, Şans Topu'da hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango Şans Topu sorgulama.

30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 959'uncu hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1-10-30-32-34+3

MPİ duyurdu: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 30 Ekim Milli Piyango Şans Topu sorgulama

MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

 ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 917 bin 947 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 701'er lira, 4 artı 1 bilen 284 kişi 417'şer lira, 4 bilen 3 bin 453 kişi 42'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 33 kişi 25'er lira, 3 bilen 89 bin 698 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 827 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 204 bin 615 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

 

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