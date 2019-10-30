MPİ duyurdu: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 30 Ekim Milli Piyango Şans Topu sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişleri tamamlandı. Geçtiğimiz hafta devreden Şans Topu oyununda, bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Vatandaşların merakla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçlarına MPİ'nin internet sitesi üzerinden erişim sağlanacak. İşte, 30 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları.
MPİ'nin çok ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun 30 Ekim Çarşamba günkü çekilişleri noter huzurunda tamamlandı. Son çekilişinde 917 bin TL devreden Şans Topu'nda bu hafta hangi numaraların kazandırdığı merak konusu oldu. Peki, Şans Topu'da hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango Şans Topu sorgulama.
30 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 959'uncu hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Şans Topu'nda bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
1-10-30-32-34+3
MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 958. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 917 bin 947 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 24 kişi 3 bin 701'er lira, 4 artı 1 bilen 284 kişi 417'şer lira, 4 bilen 3 bin 453 kişi 42'şer lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 33 kişi 25'er lira, 3 bilen 89 bin 698 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 827 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 204 bin 615 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.
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