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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı

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MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı

Haftanın dördüncü günü düzenlenen kura ile çekilişi yapılan Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Süper Loto'nun 610. hafta sonuçları belli oldu. Süper Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini araştırmaya başladı. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları.

Saat 21:15'te MPİ tarafından yapılan çekilişle beraber, Süper Loto'nun 27 Haziran 2019 tarihli sonuçları belli oldu. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta,  2 milyon 28 bin TL sahibini bulamayarak devretmişti. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 610'uncu hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'nun 27 Haziran çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.

27 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI  

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te Süper Loto canlı çekilişi yapıldı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından, Süper Loto'nun 610. hafta sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Süper Loto'da bu hafta İkramiye kazandıran numaralar şunlar oldu,

12,32,34,44,46,50

MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı

SÜPER LOTO İKRAMİYE SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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