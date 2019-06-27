MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı
Haftanın dördüncü günü düzenlenen kura ile çekilişi yapılan Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Süper Loto'nun 610. hafta sonuçları belli oldu. Süper Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini araştırmaya başladı. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, MPİ 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları.
Saat 21:15'te MPİ tarafından yapılan çekilişle beraber, Süper Loto'nun 27 Haziran 2019 tarihli sonuçları belli oldu. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta, 2 milyon 28 bin TL sahibini bulamayarak devretmişti. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 610'uncu hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'nun 27 Haziran çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
27 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te Süper Loto canlı çekilişi yapıldı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından, Süper Loto'nun 610. hafta sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Süper Loto'da bu hafta İkramiye kazandıran numaralar şunlar oldu,
12,32,34,44,46,50
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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