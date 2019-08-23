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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.08.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Motosikletle köye gidiyorlardı! Ayı saldırdı

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Motosikletle köye gidiyorlardı! Ayı saldırdı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde motosikletle giderken ayı saldırısına uğrayarak yaralanan karı-koca yaralandı.

Ovacık ilçe merkezinden motosikletle köyleri olan Tatuşağı’na gitmek isteyen 57 yaşındaki Muzaffer ile eşi Tenzile Tekinoğlu'nun (59) karşısına ormanlık alanda ayı çıktı. Ayı, motosiklette bulunan çifte saldırdı. Çiftin baygınlık geçirmesi üzerine ayı bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra kendine gelen Muzaffer Tekinoğlu, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, karı-kocayı ambulansla Ovacık Entegre Hastanesi’ne götürdü. Burada ilk müdahaleleri yapılan Tekinoğlu çifti daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahale sonrası Tenzile Tekinoğlu taburcu edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Muzaffer Tekinoğlu tedavi altına alındı.

 

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