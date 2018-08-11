Motosiklet kül oldu.. 'Biri yaktı' iddiası...
İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde park halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Hikmet Çoban’a ait park halindeki 09 H 5011 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, görgü tanıklarının motosikleti kimliği belirsiz bir kişinin yaktığını iddia etmesi üzerine polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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