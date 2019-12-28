Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nasıl sorgulanır? İşte MTV 2020 ödeme tablosu

Araş sürücülerini yakından ilgilendiren MTV 2020 ödemeleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan MTV ödemelerinde yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak alınacak.

MTV ödemeleri için hesaplama tablosu, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Araçların motor büyüklükleri ve yaş aralıklarına göre değişiklik gösteren MTV tablosu, ocak ayında araç sahiplerinin gündeminde yer alacak. Peki, MTV 2020 ödemeleri ne kadar olacak? İşte, MTV hesaplama ekranı ve 2020 MTV sorgulama motoru

MTV 2020 ödemeleri, yeni yıl yaklaşırken binlerce sürücünün gündeminde yer alıyordu. MTV hesaplama tablosu aracılığıyla araçlarının motor büyüklüğüne göre ödeyecekleri tutarı görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, ocak ayının ilk haftası itibariyle çeşitli ödeme kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2020 yılının MTV ödeme tutarları ne kadar olacak? İşte, yaş aralıkları ve motor hacimlerine göre MTV 2020 ödemeleri hakkında bazı bilgiler

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MTV 2020 HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV 2020 sorgulama ekranı, yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni yılda araçlarına ne kadar ödeme yapacağını merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2020 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 2020 MTV hesaplama nasıl yapılır ve ödeme ne zaman gerçekleştirilir? İşte, 2020 MTV hakkında detaylı bilgiler

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. MTV'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

YENİ TAŞIT ALANLAR MOTORLU TAŞIT VERGİSİNİ NE ZAMAN ÖDER?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

İşte, otomobillerde bu yıl talep edilecek MTV tutarları

(01/01/2018 öncesi tescil)



1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



2019 MTV’si: 861 lira



2020 MTV’si: 964.32 lira



1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



2019 MTV’si: 1499 lira



2020 MTV’si: 1678.88 lira



1-3 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



2019 MTV’si: 2647 lira



2020 MTV’si: 2946.64 lira



1-3 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



2019 MTV’si: 4170 lira



2020 MTV’si: 4670.4 lira



4-6 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



2019 MTV’si: 600 lira



2020 MTV’si: 672 lira



4-6 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



2019 MTV’si: 1124 lira



2020 MTV’si: 1258.88 lira



4-6 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



2019 MTV’si: 2068 lira



2020 MTV’si: 2316.16 lira



4-6 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



2019 MTV’si: 3211 lira



2020 MTV’si: 3596.32 lira



7-11 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



2019 MTV’si: 336 lira



2020 MTV’si: 376.32 lira



7-11 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



2019 MTV’si: 652 lira



2020 MTV’si: 730.24 lira



7-11 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



2019 MTV’si: 1218 lira



2020 MTV’si: 1364.16 lira



7-11 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



2019 MTV’si: 1888 lira



2020 MTV’si: 2114.56 lira

(01/01/2018 sonrası tescil)







1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2019 MTV’si: 861 lira



2020 MTV’si: 964.32 lira





1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası



2019 MTV’si: 946 lira



2020 MTV’si: 1059.52 lira



1-3 yaş araçlarda



0-1300 cc aralığı



Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü



2019 MTV’si: 1033 lira



2020 MTV’si: 1156.96 lira





1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 liraya kadar



2019 MTV’si: 1499 lira



2020 MTV’si: 1678.88 lira





1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası



2019 MTV’si: 1649 lira



2020 MTV’si: 1846.88 lira

1-3 yaş araçlarda



1301-1600 cc aralığı



Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü



2019 MTV’si: 1799 lira



2020 MTV’si: 2014.88 lira



1-3 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira



2019 MTV’si: 2911 lira



2020 MTV’si: 3260.32 lira



1-3 yaş araçlarda



1601-1800 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü



2019 MTV’si: 3176 lira



2020 MTV’si: 3557.12 lira



1-3 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira



2019 MTV’si: 4586 lira



2020 MTV’si: 5136.32lira



1-3 yaş araçlarda



1801-2000 cc aralığı



Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü



2019 MTV’si: 5003 lira



2020 MTV’si: 5603.36 lira

MTV SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTV sorgulama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. MTV sorgulama ekranı, yakın zamanda güncellenecek. MTV sorgula ekranındaki veriler 2020 yılına göre güncellendiğinde detayları aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

MTV SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

MTV İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 12 OLARAK BELİRLENDİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da MTV tutarlarındaki artışa esas olan ve yüzdte 22.58 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında indirime gidilerek, söz konusu artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi.