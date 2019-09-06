Motor sporlarında araçların yakıt alıp lastik değiştirmek için durmasına ne ad verilir?
Hadi’nin 6 Eylül tarihli ipuçlarından biri de motor sporuyla ilgili oldu. İpucu aynı zamanda lastik değiştirme konusuyla ilgili. Peki, motor sporlarında araçların yakıt alıp lastik değiştirmek için durmasına ne ad verilir?
Motor sporlarında pit stop, yarış sırasında bir yarış aracının yakıt alımı, lastik değişimi, onarımlar, mekanik ayarlamalar, sürücü değişikliği ya da bunların birkaçının birden yapılması amacıyla girdiği pitte beklemesidir.
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