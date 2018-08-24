Son dakika: Moskova’da yoğun görüşme trafiği… Akar ve Fidan Putin ile görüşecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Moskobva'ya giden Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmüştü.
Rusya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergeyi Lavrov ile yaptığı toplantı sonrasında ortak açıklama yapmıştı. Bakan Çavuşoğlu'nun da Putin ile görüşeceği belirtilmişti.
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