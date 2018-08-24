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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Moskova'da kritik görüşme sonrası vize açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Sergey Lavroy Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında vizelerin kaldırılması ile ilgili bir soruya, Lavrov, 'Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Atılacak adımlar görüşülecek. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov Moskova’daki görüşme sonrasında açıklama yaptı.

İşte açıklamadan satır başları.

LAVROV:

Ticaretimiz arasındaki engellerin kaldırılması konusunda mutabakat sağladık. Gelecek yıl turizm yılı olacak Türkiye ve Rusya arasında. Bu sene Türkiye’ye giden Rus turist sayısı 5 milyonun üzerine çıkacaktır. Vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacak. Bugün ilgi odağımız Suriye meselesi oldu. Suriyeli mültecilerin evlerine dönüşü için uygun ortam oluşturulacak. Oradaki teröristlerin köklerinin kazınması ülkenin istikrar kavuşması görüşüldü.

ÇAVUŞOĞLU:

İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Lavrov’un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar birçok alanda ilişkilerimi gelişiyor. Ve somut projeleri hayata geçiriyoruz. İleriki yıllarda Türkiye Rusya ilişkileri daha iyi olacak. Rusya’dan gelen turist sayısının sürekli artması bizleri memnun ediyor. Gelecek sene kültür ve turizm yılı olacak her iki ülkede de. İkili ilişkilerin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimiz önemli. Bugün Suriye’yi konuştuk. Bir yandan ateşkesi devam ettirmek için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Diğer yandan siyasi süreç için çabalarımızı artırmamız gerekiyor. Bir an önce anayasa komisyonunu oluşturulması ve çalışmaya başlaması Suriye’nin geleceği için önemlidir.

SORU-CEVAP

VİZE KONUSUNDA SOMUT ADIMLAR NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

LAVROV:

Uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Atılacak adımlar görüşülecek. Mutabakat sağlamak o kadar zor değil. Örneği tır sürücüleri zorluk çekiyor. Bunu çok hızlı yapabileceğiz. Hususi pasaport taşıyıcılar, hizmet pasaportlarının yanı sıra bunlar var. Hizmet pasaportlar ve hususi pasaport taşıyıcıları için vizelerinin kaldırılması için bir nota gönderdik. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız.

İDLİB

LAVROV:

Orada birçok sivil var silahlı muhalifler de var. Ama on binlerce militan da var. Bu bölgeyi denetim altına almaya çalışıyorlar. Sağlıklı muhalefeti silahlı muhalefetten ayrıştırma sürecini engellemeye çalışıyorlar. Türkiye milli savunma bakanı görüşmeler yapıyor burada. İstihbarat birimleri konuşuyorlar.
Az sonra bununla ilgili bilgiyi paylaşabileceğiz sizinle.

ÇAVUŞOĞLU:

İdlib geriye kalan tek çatışmasızlık bölgesi diyebiliriz. Koridor açıldığı zaman maalesef sadece siviller değil bazı radikal gruplar da buraya gelmişti. Ilımlı muhalefet ve sivil halkı rahatsız etmektedirler. Elbette teröristlerle sivil insanları ayırmamız lazım. Burada askeri bir çözüm felaket olur. Sadece İdlib için değil Suriye’nin geleceği için de felaket olur. 3,5 milyon sivil nereye gidecek? Diğer yandan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bize tehdit oluşturuyoırlar. Hemen sınırımızdalar. Biz inanıyoruz ki Astana anlaşmasına sadık kalacağız.

İDLİB’DE RUSYA ASKERİ VE SİYASİ DESTEK VERMEYE HAZIR

ÇAVUŞOĞLU:

Bu konuda Rus dostlarımızla her şeyi konuşuyoruz. Burada önemli olan söylediğim gibi Rusya’nın endişelerinin ortadan kaldırılması. Buradaki radikal grupların Rusya ve Türkiye’ye tehdit oluşturmaması gerekiyor. Bazı radikal grupları ortadan kaldırmak için tüm İdlib’e saldırmak tam bir felaket olur. İmajımız da zedelenir. İdlib’e saldırmak yerine birlikte ne yapabiliriz buranın istikrarını nasıl koruruz bunu sağlamamız lazım.

LAVROV:

Teröristler sivil insanları zırh gibi kullanıyor. Oradan Rus güçlerine saldırılar düzenleniyor. Elbette bu ayrıştırmayı yapmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Ve riskleri siviller için en aza düşürmemiz gerekiyor.

 

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