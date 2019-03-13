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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
13.03.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

“Momo”ya karşı 8 önlem... Bunlara dikkat!

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“Momo”ya karşı 8 önlem... Bunlara dikkat!

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, çocukların korkulu rüyası haline gelen “Momo Oyunu”na karşı harekete geçti.

8 önlem açıklayan ofisin çalışmasına göre ailelere yapılan bilgilendirmede, hassas içerik filtrelerinin açılması, tanımadıkları ülkelerden gelen mesaj içeriklerinin kontrol edilmesi, sosyal medya hesaplarının kontrol edilmesi, ebeveyn korumasının açılması, çocukların yalnız bırakılmaması, lisanslı ve güvenilir internet erişimi sağlayıcılarının kullanılması, sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerinin kabul edilmemesi, kaynağı bilinmeyen bilgilerin paylaşılmaması tavsiyelerinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi son dönem gündemde olan Momo Oyunu’na ilişkin, “Momo: Dijital İstismar Girişimi” bilgilendirmesinde şu 8 öneriye yer verdi:

* Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Özellikle video içerili sitelerde bulunan hassas içerik filtrelerini aktif edin. Teslim ettiğiniz cihazların tümünde bu filtrelerin açık olmasına dikkat edin.

* Tanımadığını kişilerden ve özellikle Japonya (+81), Kolombiya (+52) ve Meksika (+57) ülkelerinden gelen mesaj isteklerini kabul etmeyin. Çocuklarınızı bu mesajlar hakkında bilgilendirin.

* Çocuklarınızın sosyal medyadaki faaliyetlerini kontrol edin. Sık kullanılan sosyal medya platformlarında tanımadıkları kişiler ve anonim hesaplar ile iletişimde olmasını engelleyin.

* Çocuklarınızın kullandığı internet erişimi olan tüm cihazlarınızda ebeveyn koruması kullanın gezinme geçmişini saklayarak periyodik olarak kontrol edin.

* Çocuklarınız internette yaptığı aramalar sonucunda birçok zararlı içerik ile karşılaşabilirler. Daima kontrollü bir internet gezintisi hedefleyin.

* Daima lisanslı ve güvenilir kaynaklardan internet erişimi sağlayın. Sosyal medyada karşılaştığınız reklam bağlantılarına tıklarken dikkat edin.

* Sosyal medya üzerinden gelen oyun davetlerini geri çevirin. Çocuklarınızın internet ortamında oynadığı oyunlardaki arkadaşlık edinimlerini kontrol edin.

* Özellikle bu şekilde ortaya çıkan siber zorbalıklarda insan faktörü çok önemlidir. Asılsız haberler ile insanları suistimal etmeyin. Kaynağını bilmediğini haberleri paylaşarak meşrulaşmasına destek olmayın.

 

 

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