Molada dehÅŸet! Otobüsün bagajÄ±nÄ± açÄ±nca...
Trabzon'da bir otobÃ¼sÃ¼n ikinci ÅŸofÃ¶rÃ¼ uyumak iÃ§in girdiÄŸi aracÄ±n bagaj bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶lÃ¼ bulundu.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, "Kurtalan Yeteneklerini KeÅŸfediyor" adlÄ± proje kapsamÄ±nda Siirt'in Kurtalan ilÃ§esinden Karadeniz gezisine Ã§Ä±kan grubu taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, yemek molasÄ± iÃ§in Karadeniz Sahil Yolu AkyazÄ± mevkisindeki bir tesisin Ã¶nÃ¼nde durdu.ÂBagaj bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki ikinci ÅŸofÃ¶r Ä°rfan Ayfer'i (63) uyandÄ±rmak iÃ§in seslenen otobÃ¼s gÃ¶revlileri, yanÄ±t alamayÄ±nca bagajÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.Â Ayfer'in hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden yolcular ve otobÃ¼s gÃ¶revlileri, gÃ¼venlik ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.Â Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapÄ±lan incelemede Ayfer'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.Â Ayfer'in Ã¶lÃ¼m nedeninin tespiti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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