MOBESE’nin B’sine ceza gerekçesi: Yasadışı takip ve dinleme
MOBESE’nin ‘B’ si olarak bilinen eski emniyet istihbarat müdürü Basri Aktepe’nin FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, sanığın kurulmasında büyük pay sahibi olduğu MOBESE sistemiyle yasadışı dinleme ve takip yapıldığı anlatıldı.
ANKARA 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül tarihinde, kamuoyunda MOBESE’nin ‘B’si olarak bilenen Basri Aktepe’ye FETÖ üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda, sanığın örgütteki konumu, güttüğü amaç ve saiki suç kastının yoğunluğu, yargılama sürecinde pişman olduğuna dair ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle verilen cezadan indirimi yapılmadığı belirtildi.
MİT VE TİB’İ ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER
Kararda, eski emniyetçi sanık Aktepe’nin 2005-2011 yılları arası Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB), 2011-2016 yılları arası MİT’te üst düzey yönetici olarak görev yaptığı ve 2016 yılında KHK ile görevden ihraç edildiği hatırlatıldı.
Kararda, sanığın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediğini gösterir şekilde polis kolejinden itibaren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “altın nesil” olarak adlandırılan, örgütün en önemli çekirdek kadrolarının içerisinde yer aldığı belirtilerek özetle şu değerlendirmeler yapıldı:
“Sanığın teknik takip ve dinleme konularında ABD ülkesinde FBI’dan eğitim alan kadro içinde bulunduğu ve bu suretle Emniyet İstihbarat, TİB ve MİT’te buna ilişkin teknik birimlerin başına özel olarak getirildiği... Sanığın görevi ve konumu dikkate alındığında TİB’in kuruluşu ve yapılanmasında üst düzey görev üstlenerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TİB’i ele geçirmesinde önemli pay sahibidir.
MOBESE YOLUYLA KUMPAS SUÇLAMASI
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı organları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatı içerisinde Polis Akademisi, Polis Kolejleri ve Polis Meslek Okulları’ndan başlayarak Emniyet İstihbarat, KOM şube, MİT gibi stratejik konumdaki kurumlara kadar örgütlenmesini büyük ölçüde tamamlayıp ele geçirdikten sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve vatansever milli güçlere karşı önceden planlı bir şekilde ‘Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, 17-25 Aralık operasyonları, MİT TIR’ları operasyonu, TSK Kozmik Odası’na girilmesi, devlet kurumlarının ve üst düzey yöneticilerinin evlerinin, makam odalarının, kriptolu telefonlarının dinlenmesi’ ve diğer kumpas dava ve operasyonların gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
Sanığın kurulmasında büyük pay sahibi olduğu MOBESE sistemi ile yasadışı dinleme, takip ve sahte kaset kumpaslarıyla devlet kurumlarında, siyasi parti, dernek, vakıf, özel şirket ve kuruluşlarda örgütün kadrolaşmasının sağlandığı, sanığın kripto (gizli) şekilde hareket ederek gerçekleştirdiği örgütsel faaliyetleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne organik bağ içerisinde hiyerarşik yapısına dahil olarak gerçekleştirdiği sabit görülerek sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
OLAĞAN AKIŞA AYKIRI
Basri Aktepe’nin örgütte üst düzey konumda bulunmuş Kemalettin Özdemir, eşinin amcası Şerif Ali Tekalan (Fatih Üniversitesi Rektörü-FETÖ firarisi), Harun Biniş, Atila Öztürk, Tuncay Delibaş ve Bayram Arslan ile olan irtibatları ve bu kişilerin örgütteki konumlarına dair bir şey bilmediğine dair savunmaları da ‘hayatın olağan akışına aykırı’ bulundu.
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