MOBESE’nin ‘B’sine 12 yıl ceza
MİT’e bağlı eski Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olan ve kamuoyunda MOBESE’nin ‘B’si olarak bilinen Basri Aktepe’ye örgüt üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Aktepe, MİT’teki görevinden ihraç edilmişti. MOBESE sistemini kuran ekipte yer alan ve ‘B’ye ismini veren Aktepe hakkında FETÖ üyeliği suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın karar duruşması dün yapıldı. Aktepe savunmasında FETÖ üyeliği suçlamasını reddederek, kuvvetli suç şüphesi gösterilmeden tutuklandığını savundu. Mahkeme, Aktepe’ye FETÖ üyesi olmak suçundan 12 yıl hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca verdiği cezada herhangi bir indirim yapmadı.
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