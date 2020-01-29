Mısırlı dublöre dayak

Mısırlı dublör, Tepeüstü durağında inmek üzereyken tanımadığı bir şahıs “Neden beni sıkıştırıyorsunuz” diye seslendi. Otobüsten inmeye hazırlanan Mancy, adama “Ben size dokunmadım” cevabını verdi ancak adam “Kes sesini, konuşma seni vururum” diyerek karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine yumruk yiyen Mancy’nin burnunda ve kolunda kırıklar oluştu. Olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan Mısırlı dublörün ablası ve yengesi de yumrukların hedefi oldu. Arapça konuştuğu ve Suriyeli sanıldığı için darp edildiğini iddia eden Mancy, Hürriyet’e “Hiçbir insan böyle bir saldırıyı hak etmiyor. Mısırlı veya Suriyeli olmak önemli değil, önemli olan birbirimize saygı duymak” dedi. Saldırgandan şikâyetçi olan Mancy, Sultangazi Haseki ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde saatlerce tedavi gördü.