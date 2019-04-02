Miraç nedir? Miraç isminin anlamı ne?
Dini bir terim olan Miraç, son yıllarda bebeklere de isim olarak konuyor. Miraç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında doğan bebeklere en çok verilen isimleri arasında da yer alıyor. Peki, Miraç nedir, anlamı ne?
Kelime olarak “İsra” geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapmak; “Miraç” ise yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevi araç anlamlarına gelir.
Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilmiş, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiş, varlık ufuklarının üstüne çıkartılarak Yüce Allah’ın huzuruna varmıştır.
Gece, çok kısa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya “İsra ve Miraç” mucizesi ve bu geceye de “Miraç” kandili diyoruz.
İsra mucizesi Kur’an-ı Kerim`in İsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. İnkâr eden küfre gider, imanından olur.
Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”buyurulmaktadır.
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